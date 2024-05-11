الأزمة تشتعل | إعلامى يكشف كواليس صادمة عن أسباب غضب الشناوي من كولر

كشف الإعلامي محمد فاروق كواليس أزمة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأحمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "الأزمة تشتعل.. الشناوي رفض الجلوس احتياطيا في مباراة بلدية المحلة لذلك طلب الخروج من القائمة، هل يرحل الشناوي عن الأهلي بسبب مصطفى شوبير؟✍🦅"

وقدم مصطفى شوبير نفسه بشكل مميز خاصة على الصعيد القاري منذ إصابة محمد الشناوي ليصبح المرشح الأول لحراسة مرمى الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب واياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم امام بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.