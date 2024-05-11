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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان عاجل من المترو عن حقيقة حريق بقطار في محطة مار جرجس

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة مار جرجس بالخط الأول.

أكد عبد الهادي أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن ما حدث هو تصاعد أدخنه من أعلى قطار بمحطة مار جرجس بالخط الأول نتيجة إلقاء مخلفات كيس بلاستيك وإحتراقه على سطح القطار وعلى الفور أنتقلت فرق الطوارئ والصيانة المتواجدة بالمحطة وتم سحب القطار إلى السكه الإحتياطية بمحطة دار السلام لإزالة باقى المخلفات دون حدوث أى ضرر أو تأثير على حركة القطارات و إخلاء الركاب تم حفاظا على سلامتهم وتحويل مسار القطار لدخوله ورش الصيانة.

تنبيه من المترو 

وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا .

وختاما ناشد “متحدث المترو” جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام الصحة والعافية لجميع العاملين بالشركة 
وجميع الشعب المصري العظيم.

المترو أحمد عبدالهادي مار جرجس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مترو الأنفاق

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