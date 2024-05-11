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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. الصوامع تستقبل 221 ألفا و335 طن قمح

توريد القمح
توريد القمح

 قال  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان متابعة اعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة باشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة  بلغ الكميات الموردة من القمح بالمحافظة 221ألف و335 طن اسقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتي الآن ضمن اعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الاول للتوريد في 15 ابريل الماضي.

وكان"محافظ الدقهلية"قد اصدر عدة  توجيهات للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشان استقبال توريد محصول القمح موسم 2024.

أوضح "مختار"ان المساحه المنزرعه قمح هذا الموسم 252292 فدان والمتوقع توريده 400 الف طن بالدقهلية، وقال"مختار "ان إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة  بسعه تخزنيه 289الف واضاف "مختار"ان اسعار التوريد 2000جنيه لاردب القمح درجه 23ونصف و1950 جنيه لاردب القمح 23درجه و1900جنيه لاردب القمح درجه22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعه.

 تضمنت توجيهات" مختار"التاكيد  علي ضرورة  تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج.

أشار "مختار" لأهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

 وقال "مختار" انه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي واشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق. 

واكد "مختار"علي  تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه.

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أجهزة التنفيذية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الصوامع والشون توريد محصول القمح وكيل وزارة التموين

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