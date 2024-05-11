محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبى لقسم «أورام الأطفال» بالمركز الجديد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التشغيل التجريبى لقسم «أورام الأطفال» بمستشفى مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والذى يعد من أحدث مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزويدة بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، هذا بالإضافة إلى نخبة من الأطباء المتخصصين فى علاج أورام الأطفال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

قال محافظ كفرالشيخ، إن قسم «أورام الأطفال» بمركز الأورام الجديد سوف يبدأ بعلاج حالات الأورام الصلبة بدايةً من الثلاثاء القادم، وذلك لخدمة أهالينا من المحافظة والمحافظات المجاورة، بتوفير أفضل رعاية صحية للأطفال، خاصةً مرضى السرطان.

أضاف، تم تجهيز القسم بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلًا عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة، واستقبال حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمركز، وبإشراف الاستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذى تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.