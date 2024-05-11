عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

75 جنيها شهريًا.. برلمانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن وثيقة التأمين على الطلاق

صدى البلد

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، لأن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وتكفل لها الحماية من جميع أشكال العنف.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تهدف لحماية المرأة التي لا تعمل، وأن هذه الوثيقة ستقلل من حبس السيدات التي تبحث عن الأموال من أجل الإنفاق على الأسرة بعد حدوث طلاق.

ولفتت إلى أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تكون بمبلغ رمزي، ويكون بالتراضي بين الزوجين، وأن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريًا، وأن هناك شرطين للحصول على قيمة الوثيقة الأول :" أن يكون الطلاق بكل نهائي، وأن يكون مر على الزواج ثلاث سنوات، ولا يتم تنفيذ هذه الوثيقة في حالات الخلع".

وأشارت إلى أن الوثيقة ليست ظلم للرجل كما يقول البعض، ولكن الهدف هو توفير تأمين تكافلي للمرأة لحين الحصول على النفقة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

لاعب الزمالك يحتفل بتقدم بلدية المحلة على الأهلي بهدف ماجد هاني

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

ترشيحاتنا

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور والقانون.. واعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم.. ومصادرة لحق المواطن في المعرفة

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك

الصحفيين ترفض قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

فيديو

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-