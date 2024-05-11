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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يحق لفلسطين التقدم بمشروعات القرارات

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

علق السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، على الإجراء الذي سيتم اتخاذه بشأن فلسطين، موضحًا أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة هناك حقوق وهناك واجبات على الدول الأعضاء، ولذلك يتطلب الأمر أن يكون هناك قرار صادر من مجلس الأمن بضم الدولة إلى عضوية الأمم المتحدة.

أوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه المحاولة الثانية من أجل ضم فلسطين ليكون لها عضوية بالأمم المتحدة، مشددًا على أن المحاولة الأولى كانت عام 2011 ولم يتم لها النجاح، والمحاولة الثانية التي تمت يوم 18 إبريل الماضي واستخدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "فيتو"، وهو الطلب الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية بالأمم المتحدة، وتم إرسال التقرير للجمعية العامة وتم عقد جلسة أمس والذي تم فيها التصويت بغالبية الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الإمارات تكلمت باسم المجموعة العربية وتقدمت بمشروع القرار.

وأشار إلى أن مشروع القرار الذي تم التقدم به وحصل على موافقة غالبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة له 3 محاور رئيسية، أولهما أنه الدولة التي صوت لصالح عضوية فلسطين تقر بأن دولة فلسطين لها الحق باستكمال كافة مقومات العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنح المزايا الإضافية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والجمعية العامة.

وشدد على أنه بعد ذلك يحق لفلسطين أن تتقدم بمشاريع القرارات وتدرج لقائمة المتحدثين التي تضم 80 عضو، ورغم هذا لا يحق لفلسطين الترشح للأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ولا يتم ترشيحها لعضوية مجلس الأمن.

الإعلامية كريمة عوض الجامعة العربية السفير ماجد عبدالفتاح بعثة جامعة الدول العربية

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