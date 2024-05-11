نجم شهير | مفاجأة لكل المدعوين لـ حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

افتتح الفنان مدحت صالح حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ، الذى بدأ منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وزوجها وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية .