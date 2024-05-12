بفستان ذهبي أنيق.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة سارة سلامة، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت سارة سلامة، مرتدية فستاناً طويلاً وأنيقًا باللون الذهبي ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سارة سلامة :