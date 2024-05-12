عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط 3 محاولات لتهريب الحشيش

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

 

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من مطار صبيحة الدولي اشتبه محمد أبوبكر رسلان مأمور اللجنة الجمركية فى راكبين فرنسيين وراكب كولومبى الجنسية أثناء خروجهم من بوابة اللجنة الجمركية.

 

وتم تمرير حقائبهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد فتحي عبدالخالق مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه.

 

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قام بتكليف إسلام موسي ومينا نادي ومحمد حسن سليم مأموري الجمرك بتفتيشهم وتفتيش حقائبهم فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش مخبأة بداخل حقائب كل منهم فى أماكن يصعب الوصول إليها.

 

وقام بالجرد والتحريز كل من مينا نادي وإسلام نصرى ومحمد حسن سليم بحضور أحمد عبدالرحيم طايع بالأمن الجمركي.

 

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركى رقم ٣٣ و٣٤ و٣٥ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

الغردقة الدولي مطار الغردقة الدولى جمارك مطار الغردقة الدولي مخدر الحشيش تهريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم الدولي يتوقع استقبال 29 ألف سائح في أسبوع

سفاجا تتصدر قائمة الوجهات الصحية في مصر

خطة استثمارية لتعزيز شبكة الكهرباء في مدن البحر الأحمر

ضبط راكب فرنسي بكمية من مخدر الحشيش في مطار الغردقة

حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم والكافيهات بحي جنوب الغردقة لضمان الصحة العامة

مستشفى الغردقة العام يفوز بجائزة التميز في تطبيق مشروع Quick Kaizen العربي

توقف قلبه 7 دقائق.. فريق طبي بالغردقة ينقذ حياة سائح ألماني

تعديل مواعيد ضخ المياه بمناطق مدينة الغردقة بدءا من اليوم

ترشيحاتنا

نجم نهضة بركان السابق: الزمالك حاليا ضعيف.. نصف قوتهم كانت بسبب كهربا

بعد زعم عودة حماس للتواجد بها.. تجدد الصراع الإسرائيلي في جباليا شمال غزة

الرئيس الكولومبي يضع نتنياهو في مساواة مع هتلر: لن تكون بطلاً

على طاولة قمة البحرين.. تعاون عربي في التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي

سيطرة مدنية إسرائيلية.. ملامح خطة اليوم التالي للحرب في غزة المقرر طرحها قريبًا

عاصفة شمسية نادرة تصبغ سماء تشيلي باللون الأرجواني |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري طب نفسي يوضح بعض النصائح لتحسين العلاقة الصحية بين المقبلين على الزواج

أخذت الخطوة وخايف متكملش.. طرق للاستمرار فى التوقف عن التدخين

6 خطوات لدولاب منظم ونظيف وخالٍ من الفوضى

للترطيب والحماية من الشمس.. 4 منتجات أساسية للعناية بالبشرة في الصيف

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-