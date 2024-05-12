جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط 3 محاولات لتهريب الحشيش

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من مطار صبيحة الدولي اشتبه محمد أبوبكر رسلان مأمور اللجنة الجمركية فى راكبين فرنسيين وراكب كولومبى الجنسية أثناء خروجهم من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد فتحي عبدالخالق مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قام بتكليف إسلام موسي ومينا نادي ومحمد حسن سليم مأموري الجمرك بتفتيشهم وتفتيش حقائبهم فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش مخبأة بداخل حقائب كل منهم فى أماكن يصعب الوصول إليها.

وقام بالجرد والتحريز كل من مينا نادي وإسلام نصرى ومحمد حسن سليم بحضور أحمد عبدالرحيم طايع بالأمن الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركى رقم ٣٣ و٣٤ و٣٥ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.