عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بين الشك والإيمان.. الكنيسة تحتفل بأحد توما

أحد توما
أحد توما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد 12 مايو،  بـ "أحد توما"، وهو الأحد الأول بعد عيد القيامة المجيد، وهو أحد الأعياد السيدية الصغري الذي تحتفل به الكنيسة.

أحد توما 

أحد توما 

ويسمى الأحد الجديد لأنه أول أحد حفظ لتقديس أيام الأحد بعد إلغاء النظام القديم، ويسمى أحد توما لأن السيد المسيح ظهر فيه للتلاميذ ومعهم توما في اليوم الثامن من قيامته.

والاحتفال به هو تنفيذ للدسـقولية (قوانيـن الرسـل) التي ورد فيها :"وبعد ثمانية أيام فليكن لكم عيد، لأن في هذا اليوم الثامن أرضاني الرب، أنا توما، إذ لم آؤمن بقيامته وأراني أثار المسامير وأثر الحربة في جنبه" الإنجيل من معلمنا يوحنا (يو 19:20-31).

(الأحد الجديد).. 

وفي هذا الصدد، قال قداسة البابا تواضروس الثاني، الأحد الأول من الخماسين المقدسة يسمى بأحد الإيمان أو الأحد الجديد (أحد توما)، وهو الأحد الذي يُعلن فيه إيمان توما ويصرخ قائلًا: "ربي وإلهي"، ويسمى بأحد الإيمان لأن الرحلة مع السيد المسيح تحتاج إلى إيمان قوى.

البابا تواضروس 

يوم البرهان

وفي وقت سابق، قال الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي: “لماذا يعتبر “أحد توما” من الأعياد السيدية الصغري؟”.

وأكد: "الأعياد السيدية هي مناسبات تخص السيد المسيح له المجد ، نحتفل بها كل عام. والأعياد السيدية الصغري سميت هكذا ليس لصغر أهميتها بالنسبة للأعياد الكبري، ولكن لاختصار طقسها".

txt

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم.. ماذا قال عنها البابا تواضروس؟

txt

أدخل المسيحية إلى مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد استشهاد مارمرقس الرسول|قصة حياته

وتابع: "أما عن أحد توما لماذا هو عيد سيدي صغير؟ مع أن الرب ظهر لكثيرين بعد قيامته؟".

( يزيل شكه) .. 

وواصل: "السيد المسيح ظهر مرات عديدة يوم أحد القيامة وكلها في غياب توما (للمجدلية ولمريم الأخري - لبطرس- لتلميذي عمواس- لعشرة تلاميذ). ولما حضر توما وشرح له التلاميذ كل هذا ورفض أن يؤمن بالقيامة، وهؤلاء التلاميذ الذين سوف يكرزون بالقيامة غير قادرين على أن يقنعوا زميلهم بالقيامة ليؤمن، كما أن توما سوف يكون كارزا بالقيامة؛ فكيف يكرز بما لا يؤمن به؟، فكان لا بد أن يظهر الرب للتلاميذ في وجود توما لكي يزيل شكه ويؤكد قيامته للكل، إذن فأحد توما هو يوم البرهان الأكيد علي حقيقة القيامة والإيمان القاطع بالسيد المسيح القائم من الأموات أنه هو الرب والإله، من أجل ذلك نحن نحتفل بهذا العيد الذي فيه أكد الرب علي قيامته المجيدة وطوب الرب الذين آمنوا ولم يَرَوْا (يو٢٩:٢٠).

الأنبا إرميا

ابتهاجا بالقيامة

الجدير بالذكر، أن فترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من الأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

txt

بعد الخماسين المقدسة.. تعرف على موعد صوم الرسل ومدته |القصة كاملة

txt

أوقات فرح ومفيش أصوام.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأيام الخماسين المقدسة| تعرف عليها

وينقطع خلال هذه الفترة الأقباط عن الصوم نهائيا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة ابتهاجا بقيامة "السيد المسيح".

أحد توما الكنيسة القبطية الارثوذكسية توما عيد القيامه المجيد عيد العنصرة الأنبا إرميا البابا تواضروس القيامة الخماسين الم قدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

موضوعات متعلقة

بعد الخماسين المقدسة.. تعرف على موعد صوم الرسل ومدته |القصة كاملة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم.. ماذا قال عنها البابا تواضروس؟

أدخل المسيحية إلى مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد استشهاد مارمرقس الرسول|قصة حياته

أوقات فرح ومفيش أصوام.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأيام الخماسين المقدسة| تعرف عليها

ترشيحاتنا

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

الغندور: أرفض رحيل نجوم الزمالك.. وزيزو يستحق التقدير

الغندور : هناك مجاملة فجة في أزمة الشحات والشيبي

«جوتيريش» يدعو العالم للإفراج غير المشروط عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية بغزة

"الوزراء": توقعات دولية بنمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.6٪

خبير تربوي: عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لمن يشارك في تسريب الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها وتبرز أنوثتها عبر إنستجرام |شاهد

جريء وغير تقليدي|شاهد فستان زفاف بطلة إعلان «دقوا الشماسي» يثير الجدل بالسوشيال ميديا

مبهر جدا.. تفاصيل فستان زفاف ابنة مصطفى كامل تشعل السوشيال ميديا

أكثر 5 سيارات عرضة للسرقة.. هيونداي أبرزها

فيديو

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-