الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة، حيث قفزت أسعار الذهب في مصر، بعد أن هبط الجرام من عيار 21 الذي يزيد التعامل عليه في سوق الصاغة، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة، إذ سجلت سعر الأوقية عالميا زيادة جديدة بنحو 60 دولارا لتسجل 2,360.45 دولار بعد نحو 2300 دولار، وعليه تحرك الذهب محليا، ليقترب عيار 24 من 3600 جنيه.

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فيما زادت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو يقترب من 2700 جنيه، ورغم هذا الارتفاع يظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

ويعتبر سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر بحثا ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فبعد أن هبط ليلامس الـ 3000 جنيه، زاد إلى نحو يتخطى 3100 جنيه ، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وارتفع سعر الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من نحو 25,120 جنيها بعد 24,520 جنيه بفارق 600 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، اليوم، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ، حيث هبط بنحو 3.58 جنيه من أعلى سعر وهو 50.85 جنيها.

وأصدر البنك المركزي بيانا بشأن ارتفاع الاحتياطي صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

وكانت وزيرة التخطيط أعلنت عن تسلم مصر دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، وهو ما يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف وقد يردى إلى تراجع الدولار مجددا.

وتوقع الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث في كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات .