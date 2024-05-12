أخطر تشكيل عصابي في القاهرة| القصة الكاملة لراغبي تغيير العملات

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال استقطابهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .

البداية..

ضبط رجال الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال استقطابهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بوجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين انها وقعت بين شخص وبصحبته زوجته وسيدة مقيمين بمحافظة الجيزة ، وبين أخر له معلومات جنائية وبصحبته سيدتين ، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية عبارة عن عملات "محلية وأجنبية" وعملات هدايا فئة ٢٠٠ جنيه ، وعملات أجنبية مُقلدة ولوحات معدنية ، ومجموعة من الملصقات على هيئة أرقام لاصقة لتغيير اللوحات .

وقرر الطرف الأول تعرضه لواقعة نصب بدائرة قسم شرطة عين شمس حال قيامه بتغيير عملة خارج السوق المصرفى بمبالغ مالية "عملات أجنبية" من أشخاص تعرف عليهم عبر إحدى المجموعات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك "، وعقب إنصرافهم إكتشف بأن المبلغ بالعملات المحلية "عملات غير حقيقية تستخدم فى المناسبات"، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة .

وأضاف أنه بالإستعانة بزوجته وصديقتها لعرض بيع مبلغ مالى"عملة أجنبية" على ذات المجموعة المُشار إليها للتواصل مع ذات الأشخاص ، وتم التواصل معهم والتقابل بالجيزة ولدى إكتشاف الطرف الثانى وإدراكه بأنهم أحد ضحاياهم لاذوا بالفرار فقام الطرف الأول بملاحقتهم وصولاً لمحل البلاغ وأثناء الضبط قام الطرف الثانى بإلقاء هواتفهم المحمولة بالمجرى المائى لنهر النيل.

وبمواجهة الطرف الثانى أيدوا ماسبق ، وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين راغبى الإتجار فى النقد الأجنبى وأن التحصل على الأموال المزورة من أحد أصدقائهم ، وأضاف بأن المبالغ المالية الصحيحة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمبالغ المزورة لإستخدامها فى وقائع النصب وأن اللوحات المعدنية المضبوطة بحوزته والملصقات تستخدم لعدم ملاحقتهم.

وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس" غير مُبلغ بسرقتها " ، وقرر أحد المتهمين من الطرف الثانى قيامه بسرقتها من إحدى السيارات المتروكة بدائرة القسم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.