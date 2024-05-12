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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول مرة.. اعترافات مثيرة للمتهم به.تك عرض صبي الأميرية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتجديد حبس المتهم به.تك عرض طفل الأميرية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة داخل محل والد الطفل الذي يعمل فيه.

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أول مرة ..

وجاء في اعترافات المتهم، أنه نادم على ما فعل ولا يعلم كيف ارتكب الجريمة قائلا: “ أول مرة أفكر في حاجة ي دي”.

وتابع المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه استغل غياب والد الطفل خارج المحل وفعل ما جاء في تخيله بالطفل.

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البداية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، أفاد بأن نجله وقع ضحية هتك عرض من شاب يعمل لديه.
وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يعمل صبيًا لدى مكوجي يبلغ من العمر 25 عامًا، وأن الأخير هتك عرض الصبي، وعندما عاد المجني عليه إلى منزله أبلغ والده بالواقعة، على الفور تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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