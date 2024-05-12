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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبير عن الإجماع الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خطوة هامة نحو إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت  أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

 


وأوضحت "عازر" في تصريح لها، اليوم، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بمثابة اعترافًا دولياً بحق بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على أراضيه المحتلة، وتكليل للجهود المصرية لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن هذا القرار هو تعبير عن الإجماع الدولي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

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