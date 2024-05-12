عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة مع  إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.بخلو مقعد النائب الراحل لإتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.                               

جاء إعلان خلو  مقعد النائب بعد ان تم عرض إخطار وزارة الداخلية، بوقوع حالة الوفاة،  و بعدها  تم تأبين النائب الراحل عبد الخالق عياد، وإعلان خلو مقعده.

ويتولى مجلس الشيوخ، إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو مقعد النائب الراحل، ليتم تصعيد البديل، لاسيما وأن الراحل عبد الخالق عياد، كان عضوا بمجلس الشيوخ، من خلال القائمة.

 ووفقا للائحة مجلس الشيوخ، وللقانون يتم تصعيد الاحتياطي في القائمة ليحل محل النائب الراحل ليستكمل المدة القانونية والدستورية للمجلس  وبذلك  يستكمل حافظ فاروق حافظ المدة المتبقية على مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، في مجلس الشيوخ،كونه  الاحتياطى بقائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وينص قانون مجلس الشيوخ، واللائحة الداخلية للمجلس، أن يكون الاحتياطي في القائمة هو البديل في حال خلو مقعد النائب الأساسي.                                      

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.                                                             

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمصريين.. تبكير مرتبات يونيو 2024 والصرف في هذا الموعد

وزير الخارجية: نعمل على توثيق العلاقات مع دولة سلوفينيا

ضياء السيد يكشف عن حارس الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا

واقعة الكلب.. قرار عاجل ضد زوج الإعلامية أميرة أبو شنب.. تفاصيل

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

بعد افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب اليوم .. اعرف سر دعائها لمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

أقل من 10 جنيهات.. طريقة عمل المناقيش السوري بالزعتر

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-