مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد

أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.بخلو مقعد النائب الراحل لإتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

جاء إعلان خلو مقعد النائب بعد ان تم عرض إخطار وزارة الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، و بعدها تم تأبين النائب الراحل عبد الخالق عياد، وإعلان خلو مقعده.

ويتولى مجلس الشيوخ، إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو مقعد النائب الراحل، ليتم تصعيد البديل، لاسيما وأن الراحل عبد الخالق عياد، كان عضوا بمجلس الشيوخ، من خلال القائمة.

ووفقا للائحة مجلس الشيوخ، وللقانون يتم تصعيد الاحتياطي في القائمة ليحل محل النائب الراحل ليستكمل المدة القانونية والدستورية للمجلس وبذلك يستكمل حافظ فاروق حافظ المدة المتبقية على مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، في مجلس الشيوخ،كونه الاحتياطى بقائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وينص قانون مجلس الشيوخ، واللائحة الداخلية للمجلس، أن يكون الاحتياطي في القائمة هو البديل في حال خلو مقعد النائب الأساسي.

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.