لو مؤهلك متوسط.. فرص عمل جديدة للشباب.. تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة شاغرة في إحدي الشركات الخاصة. برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية :-

- الحاجة إلي مشرف ممرات و منسق ممرات.

- بائع و مشرف مخبوزات و شيف مخبوزات.

- مساعد شيف مخبوزات و مشرف جزارة و مٌشرف أجبان.

- شيف أجبان و بائع أجبان و مٌشرف خضار وفاكهة و بائع خضار وفاكهة

- مٌشرف كاشير و كاشير و محضر طلبات

- الحاجة إلي موظف استلامات



شروط فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي:-

- مؤهل عالٍ – متوسط – فوق متوسط

- ذكور وإناث

- السن لا يزيد عن 40 سنة

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

ويحصل الملتحق بفرص العمل على مجموعة من المميزات تتضمن ما يلي :-

- تأمين طبي واجتماعي

- رواتب مجزية

- دورات تدريبية

- فرص للترقي



كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة أو التوجه إلى مركز شباب الحي العاشر مدينه نصر الاثنين 13 مايو من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساءا.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.