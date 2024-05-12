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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هدوء في لجان التيرم الثاني بالمدارس.. وتعليم القاهرة: الامتحانات خالية من الأخطاء

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

استكمل طلاب صفوف النقل بجميع المدارس اليوم ، امتحانات الترم الثاني 2024 ، في جو من الهدوء وحسن التنظيم ، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وأكدت الإدارات التعليمية ، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من أي من لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم ، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط .

وشددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة و الملاحظين داخل اللجان.

وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الجو المناسب للطلاب لبث روح الطمأنينة و الهدوء في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات على الوجه الأكمل.

وتابع  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس  : ابن سينا الإعدادية بنات  ، مدرسة طه حسين الإعدادية بنين ، ومدرسة القنطرة شرق الابتدائية التابعة لإدارة الزاوية التعليمية 
    

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إمتحانات الصف (الرابع الخامس السادس) الإبتدائي اثناء امتحانات  مادة العلوم والمهارات المهنية

وتفقد لجان الصف الأول الإعدادي اثناء إمتحان ادة اللغة الإنجليزية ، وتفقد لجان الصف الثاني الإعدادي اثناء امتحان الهندسة ، وتفقد لجان الصف الثاني الثانوى اثناء امتحانات الرياضيات والجغرافيا

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على سلامة الورقة الإمتحانية وخلوها من الأخطاء الإملائية ، وحسن انتظام سير العملية الإمتحانية وتأكد من مطابقة الأسئلة وفقاً لمواصفات الورقة الإمتحانية وأنها شاملة فقرات المنهج.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة و الملاحظين داخل اللجان.

وأطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على تسجيل دخول جميع طلبة الصف الثاني الثانوى على الأختبارات الالكتروتية على التابلت.
 

وتحاور مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مع الطلاب حول تقيمهم للامتحان وعلى أى مشكلة تواجههم أثناء آدائهم للامتحان.

وشدد، على مسئولى التطور التكنولوجى بالادارة  بمتابعة لجان الصف الثاني الثانوى لحل أى مشكلة فى امتحان التابلت.

وأكد أهمية تهيئة الجو المناسب والهدوء لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات على الوجه الأكمل.

امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024

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