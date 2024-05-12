20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

نشر الفنان رامى صبرى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثار من خلاله حالة من الجدل الواسع بسبب تعليقه عليه.

ووجه رامى صبرى رسالة شديدة اللهجة الى شخص لم يعلن عنه حيث قال : “بعد ٢٠ بلوك و١٠٠ فضيحة بيقولك النهايات أخلاق”.

رامى صبرى

وأحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا على مسرح حديقة الشهيد بالكويت وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.

وحرص رامي صبري على توجيه رسالة إلى جمهوره الذى حضر الحفل من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب قائلا: من حفل ليالي العيد بالكويت اليوم شكرا لجمهوري الكبير في الكويت على حضوركم وترحيبكم وحبكم اللي بحس بيه كل مرة بشوفكم فيها وبشكر صديقي أحمد الخالدي الشركة المنتجة على التنظيم والاهتمام و أشوفكم على خير.

وشهد المسرح المفتوح في حديقة الشهيد بالكويت حفلين غنائيين مميزين للنجوم رامي صبري ومطرف المطرف وأحمد بتشان من إنتاج وتنظيم a music للمنتج أحمد الخالدي حيث سجل الحفلين حضورا جماهيريا كامل العدد تفاعل مع نجوم الحفلين على مدار يومين.

وعاش الجمهور على مدار اليومين حالة من النشوة مع جرعة مكثفة من الرومانسية والطرب، ما بين أغنيات رامي صبري وبتشان وأعمال المطرف وفرقته الموسيقية.

وقدم الحفل عبدالله البكور، بينما كانت وسائل الإعلام على موعد مع لقاء صحفي لنجوم الحفلين.