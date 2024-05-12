كولر طالب إدارة الإسكاوتنج متابعة اللاعب.. مدافع بلدية المحلة على رادر الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن طلب النادي الأهلي بالتعاقد مع مدافع فريق بلدية المحلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"الأهلي مهتم بفكرة التعاقد مع محمد رجب الصافي مدافع فريق بلدية المحلة وكولر طلب من إدارة الاسكاوتنج متابعة اللاعب وتقديم تقرير عنه".





يُذكر أن الأهلي تغلب على بلدية المحلة بهدفين لهدف في الجولة 22 من دوري NILE، ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة فيالمركز الخامس، ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في نهائي البطولة، في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبتالمقبل، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحقيق اللقب.