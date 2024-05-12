اتحاد القبائل العربية يعقد مؤتمرًا جماهيريًا في الجيزة غدًا

يعقد اتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا لأعضاء الاتحاد بالمحافظة فى الخامسة من مساء غدا الأثنين 2024/5/13 ، وذلك بحضور عدد من قيادات الاتحاد ورموزه.

وصرح مصطفى بكري المتحدث الرسمى للاتحاد أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة يأتي تنفيذا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد في 2 مايو الماضي برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد.

وأكد المتحدث أن المرحلة القادمة سوف تشهد تفعيلا لدور الاتحاد في دعم المشروع الوطنى الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات.