منال الصيفي: مكنتش بقبل يتقال لأشرف مصيلحي أن مراتك شغلتك

أكدت المخرجة منال الصيفي، أن أفضل القوالب الدرامية والرومانسية، عن الكوميديا، مشيرة إلى أنه بعد مسلسل "نونة المأذونة توقفت عن العمل لمدة 5 سنوات، لأنه شعرت أن العمل لم يتم إخراجه بالشكل الأمثل، وعقبها ثورة 2011.



وقالت منال الصيفي، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الفنانة حنان ترك في التي قامت بغسل أمي، مؤكدا أنها قامت بدعمي في تلك الفترة الصعبة.

وتابعت المخرجة منال الصيفي، أنه عملت في مسلسل الهلالي سلامة إنقاذا للموقف، مؤكدا انه كنت حريصة على أن أقدم الرعب بصورة واقعية

وأارت منال الصيفي إلى أن أشرف مصيلحي كان يبكي على والدتي أكثر مني، مؤكدة أنه كانت تربطه علاقة جيدة للغاية معها في حياتها، وعلى صعيد العمل لم يكن لدي أي رغبة في أن يقال لأشرف مصيلحي أن مراتك شغلتك"

