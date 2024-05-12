هل يزور قيادات العالم البرازيل بالدراجات فى COP30 ؟.. تعرف على المدن المحظور بها قيادة السيارات

من المنتظر أن تستضيف البرازيل العام المقبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30) بـ2025، وفى إطار الحملة الإعلامية لاستعدادات الدولة اللاتينية لهذا الحدث، فقد إعادة تسليط الأضواء على مدينة أفوا، كنموذج ريادى للمدن الصديقة للبيئة، حيث يحظر بها قيادة السيارات، وقد استطاعت الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وقد أصبحت وسيلة المواصلات الرئيسية بها هى الدراجات الهوائية فقط.

ورغم عدم إقامة المؤتمر داخل تلك المدينة، إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة لزعماء العالم الحاضرين بالمؤتمر لتلك المدينة، حيث يتشوق العالم لرؤيتها وهم يركبون الدراجات فقط، وتلك المدينة البرازيلية ليست المدينة الوحيدة فى العالم التى تمنع استخدام السيارات بها، وهنا نرصد أبرز مدن العالم التى اتخذت تلك الخطوة.

مدينة بلا سيارات منذ 2002

بسحب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فمنذ عام 2002، أصبحت مدينة أفوا، الواقعة على نهر الأمازون محظورة على السيارات، ولم تكن مسألة وازع بيئي، ولكن لم يكن هناك مكان للسيارات والطرق السريعة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 38 ألف نسمة، ومعظمها مبني على ركائز متينة ويقع فوق السهول الفيضية المغمورة بالمياه بشكل مزمن في جزيرة ماراجو، بالقرب من المكان الذي يصب فيه أكبر نهر في العالم في المحيط الأطلسي، ويطلق السكان المحليون على مسقط رأسهم اسم فينيسيا الأمازون، بسبب الممرات المائية وأسطول القوارب التي تجوبها.

نجح العمدة سالوماو في تحقيق مراده، فربما يتذكر الناس مدينة أفوا باعتبارها المدينة التي شقت طريقها نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

ورغم عدم وجود مقياس مستقل لانبعاثات الكربون البلدية، فإن هذا المجتمع النهري الذي يتمتع بدراجة واحدة لكل فرد وأقوى الأرجل في منطقة الأمازون، كما يفتخر عمدة المدينة لى سالوماو - المعروف للجميع باسم "لى مازينيو" - يبرز في منطقة لا تزال خاضعة للزحف العمراني المدفوع بالوقود الأحفوري، وبعد كل شيء، هذه المدينة التي تتميز بالممرات الخشبية والقوارب وسيارات الأجرة خالية بشكل منعش من الاختناقات المرورية وأبخرة العوادم والصفير التي تصيب معظم مدن الأمازون سريعة النمو. أصبح حظر السيارات قانونًا في عام 2022 .

حلم زيارة زعماء العالم للمدينة رغم صعوبة الوصل إليها

ويقول لي مازينيو في مقابلة أجريت معه مؤخراً: "إن أفوا مثال لمنطقة الأمازون والبرازيل، وربما للعالم أجمع"، وأضاف: "نريد أن يأتي الناس ليروا بأنفسهم"، في إشارة إلى العشرات من الدبلوماسيين ورؤساء الدول الذين من المقرر أن يجتمعوا العام المقبل في بيليم، ميناء الأمازون الشهير والمدينة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30)، قمة الأمم المتحدة للمناخ.

ولكن وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المشكلة فى حلم وصول الزعماء لتلك المدينة، هو كيفية الوصول إلى هناك، حيث تقع مدينة أفوا على الشفة العليا لجزيرة نهرية في أقصى شمال البرازيل المنسي، ولا توجد اتصالات برية مع بقية البلاد، وغالبًا ما يكون شريط الهبوط المحلي تحت الماء، ويجب على المسافرين إما الانطلاق في رحلة إلى ماكابا، وهي عاصمة إقليمية نائية، ثم القيام برحلة بالقارب النهري لمدة ساعتين إلى أربع ساعات، أو ركوب سفينة في بيليم للقيام برحلة بحرية مدتها 27 ساعة.

مدن العالم التى تحظر السيارات

ولكن ليست المدينة البرازيلية هى الوحيدة فى العالم التى تحظر السيارات، حيث هناك عدد من المدن التي تحظر سير السيارات في شوارعها، وهنا نرصد أبرز تلك المدن حول العالم..

1-Giethorn ــ هولندا: تُعرف قرية "خيثورن" في هولندا باسم "فينيسيا الشمال" نظرا لخلوها التام من الطرقات واعتماد سكانها على القوارب للتنقل من مكان إلى آخر عبر قنواتها المائية التي تربط القرية ببعضها البعض، وهي تعد مقصدا مثاليا للسائحين الراغبين في الاستمتاع بحياة بسيطة خالية من ضوضاء وملوثات السيارات، ونشأت القرية في عام 1230 عندما اكتشفها بعض المهاجرين القادمين من منطقة البحر المتوسط، وأطلقوا عليها اسم "خيثورن" الذي يعني بالهولندية "قرن الماعز" لأنهم لاحظوا وجود مجموعة كبيرة من قرون الماعز طافية على الماء بمجرد وصولهم، ويُعتقد أن سبب ذلك هو تعرض المنطقة لفيضان أدى لغرق الكثير من الحيوانات، وهذه القرون هي كل ما تبقى منها.

2-Mackinac Island ــ الولايات المتحدة: يعيش نحو 500 شخص على جزيرة "ماكيناك" بولاية "ميتشيجان" الأمريكية، لكن العدد يزداد خلال فصل الصيف نظرا لتوافد السائحين على المنطقة، وقامت الجزيرة بحظر سير السيارات مع نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 1898، ويعتمد سكانها في التنقل على السير على الأقدام أو ركوب الدراجات أو استقلال العربات التي تجرها الخيول، وكان يُسمح في السابق للسائحين باصطحاب سياراتهم للجزيرة، لكنها كانت تزعج الخيول وتسبب ضوضاء للسكان الأصليين فتم إلغاء هذا الخيار، وأصبحت الجزيرة خالية تماما من السيارات باستثناء عدد قليل مخصص للحالات الطارئة.

3-Hydra ــ اليونان: "هيدرا" هي احدى الجزر السارونية ببحر "إيجة" في اليونان، وتتميز بمنازلها البيضاء التي تغطى التلال وشواطئها الجميلة ذات المياه الصافية، وتعتز الجزيرة بتاريخها كثيرا، لذلك وضعت قوانين تجرم كل ما قد يفسد هذا التاريخ، فهي تحظر إنشاء أية مبان جديدة حتى لا تتناقض مع المظهر العام للجزيرة، كما تحظر سير السيارات نظرا لضيق شوارعها، ويعتمد السكان والسائحون على الدراجات والدواب في الانتقال من مكان لآخر، فالجزيرة تحتفظ بنفس مظهرها منذ 50 عاما.

4-Fire Island ــ الولايات المتحدة: تقع جزيرة "فاير أيلاند" في "نيويورك"، وهي جزيرة صغيرة للغاية يصل طولها لنحو 50 كيلومترا وعرضها أقل من نصف كيلومتر في أوسع مناطقها، ولا يسمح ضيق مساحتها باستخدام السيارات بشوارعها، ويعتمد السكان والزائرون على عربات يدوية لتحميل حقائبهم ولوازمهم الثقيلة عوضا عن الحقائب الخلفية للسيارة، وتنتشر بالجزيرة أماكن انتظار لتلك العربات بدلا من أماكن انتظار السيارات التقليدية.

5-فينيسيا ــ إيطاليا: تعتبر مدينة "البندقية" الإيطالية أشهر مدن العالم التي تخلو إلى حد بعيد من السيارات، وتتسم بقنواتها المائية الواسعة وأبنيتها المعمارية الفخمة، فعند انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي هرب المواطنون الرومان من مدنهم وقرروا بناء منازل مؤقتة في المنطقة التي تُعرف الآن بمدينة "البندقية"، وتحولت تلك الأبنية المؤقتة لمنازل دائمة، وتتكون المدينة حاليا من 118 جزيرة منفصلة ترتبط مع بعضها البعض بقنوات مائية وجسور أقامها اللاجئون الرومان القدماء.

6-Vauban ــ ألمانيا: تم تأسيس مدينة "فوبان" الصغيرة في ألمانيا لتكون مدينة "صديقة للبيئة"، وتم تخطيط المدينة بالكامل بحيث تعتمد على نظرية "الاستدامة" سواء بيئيا أو اقتصاديا، وحرص المخططون منذ البداية على أن يكون وسط المدينة خاليا تماما من السيارات، كما تم تخطيط بناء الشركات والحدائق العامة والمدارس والمنازل بحيث تتناسب جميعا مع التنمية المستدامة التي تراعي العامل البيئي من حيث الحد من التلوث وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتشترط السلطات المحلية على السكان الراغبين في اقتناء سيارة ركنها في أماكن مخصصة تقع على أطراف المناطق السكنية بحيث تخلق حرما خاليا من السيارات أمام سكان المنطقة، كما تقدم بعض الحوافز المالية للسكان الذين لا يمتلكون سيارات ونسبتهم 40% مثل ركوب بعض وسائل النقل مجانا.

7- Paqueta ــ البرازيل: تقع جزيرة "باكيتا" على السواحل البرازيلية، وكانت قديما موطنا لبعض القبائل الهندية التي اعتمدت على الصيد كوسيلة لكسب الرزق، وعند غزو الفرنسيين للجزيرة انضم السكان الأصليون للقوات البرتغالية لطرد الغزاة، وبالفعل نجحوا في ذلك لكن بعد هلاك معظمهم، ومثل هذا الصراع نقطة تحول رئيسية للجزيرة من منطقة تعتمد على الصيد إلى منطقة زراعية تشتهر بزراعة الخضراوات والفاكهة وإنتاج الأخشاب، ولا يُسمح بسير السيارات على الجزيرة.