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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

محمد علي رزق
محمد علي رزق

كشف الفنان محمد علي رزق ، عن تعرض مطبخ منزله للسقوط وهو ما تسبب في كسر جميع الأشياء التي كانت فيه.

وكتب محمد علي رزق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الحمدلله على كل حال ،دخلت البيت لقيت المطبخ وقع واتكسر كل اللي فيه". 

 


محمد علي رزق


كشف الفنان محمد علي رزق، كواليس مسلسل “صيد العقارب” وصعوبة تجسيد شخصية مصطفى ضرغام، ضمن أحداث العمل.

وقال محمد علي رزق، خلال لقائه فى برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”: أن دور مصطفي ضرغام، أصعب وأهم دور جسده خلال مسيرته الفنية، وأن جميع من حوله كانوا يحفظونه للدور، معلقا: “ماحدش بارك لي على الدور غير بعد الحلقة الخامسة، وبعد انتهاء المسلسل؛ لأن كل اللي كان بيكلمني، كان بيقولي الدور صعب”.

 

وأكمل محمد علي رزق حديثه، قائلا: إنه أختار أن يجسد المرحلة الثانية من مرض الإعاقة الذي كان يجسده، وكان يمكن له أن يجسد المرحلة الأولى، لكنه اختار الثانية؛ بسبب التحفيز الذي وُجِّهَ له، والمراحل الأخرى من المرض، كانت لا تناسب الدور.

وشارك مسلسل “صيد العقارب” فى الماراثون الرمضاني 2024، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت،  سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

محمد علي رزق

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