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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد جامعة المنيا يزور الأردن للمُشاركة بأنشطة بروتوكول التعاون الدولي

وفد جامعة المنيا
وفد جامعة المنيا يزور المملكة الأردنية الهاشمية

شارك وفد جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، في تنفيذ فعاليات ورشة العمل الدولية الثالثة، من خلال برنامج " تعزيز "، التابع للهيئة الألمانية  للتبادل العلمي  "DAAD" والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان «العمل من أجل مستقبل ماضينا»؛ وذلك في إطار تنفيذ أنشطة بروتوكول التعاون المُبرمة بين جامعتي المنيا، وهيلدسهايم الألمانية، وجامعتى عمان، واليرموك الادرنيتين.

 

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ضم الوفد المُشارك  من جانب جامعة المنيا، الدكتور حسين محمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، ومدير المشروع، وعدد من الباحثين معاوني أعضاء هيئة التدريس، والطلاب. 

أكد رئيس الجامعة، على استمرار التعاون بين جامعة المنيا وجامعة هيلدسهايم الالمانية، مُشيداً باستكمال تنظيم تنفيذ الورش في مجال ترميم الآثار، ومُواصلة تعليم وتدريب المُرممين، بما ينعكس ذلك من تحقيق الحفاظ على التراث المصري، مضيفاً بأن نتتفيذ فعاليات الورشة الثالثة والتي اقيمت بالأردن، وشارك بها وفد الجامعة،  تُؤكد على نجاح المشروع، وسعي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالتوسع في انشطته، بعد ضم الأردن، والسودان؛ لتنفيذ ورش عمل في مجال ترميم الآثار بهما، ضمن خُطة تطوير التعاون بين الجامعتين في مجال ترميم الآثار، والتبادل الطلابي.

أشار الدكتور حسين محمد إلى أن الوفد شارك في تنفيذ فعاليات ورشة العمل الدولية بالأردن، والتي استهدفت إجراء دراسات، وفحوص، وتحاليل للآثار، ليتم تدريب الطلاب عليها،  من مصر، وألمانيا، والأردن،  موضحاً أن التدريب الميداني يشمل : أعمال التوثيق، والتسجيل، والترميم للآثار، وذلك من خلال زيارة العديد من المواقع الأثرية بالدول المُشاركة والتي تُنفذ ورش أعمال الترميم بها.

ومن جانبه عقد الدكتورعصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، لقاءً موسعًا مع الدكتور إسلام مساد، رئيس جامعة اليرموك، والسادة نواب رئيس الجامعة وبعض عمداء الكليات،  بحث خلاله آليات تعزيز واستمرار بروتوكولات التعاون بين الجانبين فى جميع مجالات العمل الجامعي.

المملكة الأردنية الهاشمية بروتوكولات التعاون جامعة المنيا كلية الفنون الجميلة ورشة العمل الدولية تبادل الطلاب الحفاظ على التراث

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