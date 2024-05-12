هيئة معابرغزة: الوضع الإنساني المتردي في رفح ينذر بالخطر

وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، دق هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة معابر غزة، ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني المتردي الذي يتكشف في رفح. وتؤكد تصريحات عدوان الحاجة الملحة للاهتمام والتدخل الدولي لمعالجة الأزمة المتصاعدة.

ووفقا لعدوان، تم إغلاق معبر رفح منذ سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، مما أدى فعليا إلى قطع المساعدات الإنسانية الحيوية ومنع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية من الوصول إلى العلاج. ويؤدي هذا الإغلاق إلى تفاقم معاناة سكان غزة الضعفاء أصلا، والذين يتصارعون مع العواقب المدمرة للصراع والنزوح.

ويسلط بيان عدوان الضوء أيضًا على التقدم المشؤوم للقوات الإسرائيلية داخل رفح، حيث توغلت على بعد 2.5 كيلومتر (1.6 ميل) من الحدود الشرقية. ويؤدي هذا التوغل إلى تصعيد التوترات ويثير المخاوف بشأن سلامة ورفاهية المدنيين في مدينة جنوب غزة، التي تحث السلطات العسكرية الإسرائيلية على إخلائها تحسبا لهجوم عسكري مكثف.

وتؤكد قبضة القوات الإسرائيلية المشددة على رفح الحاجة الملحة لبذل جهود دبلوماسية لتهدئة الوضع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبينما أصبحت حياة المدنيين على المحك، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لمنع المزيد من المعاناة وحماية حقوق وكرامة جميع الأفراد المتضررين في المنطقة.