بأرخص سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك "فبريكا" موديل 2013

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي"، بالإضافة إلى موديل ليس بالبعيد، وضمن الخيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، هي النسخة "نيسان صني" موديل 2013.

اشتهرت السيارة نيسان صني بالاعتمادية، واستطاعت أن تحقق انتشارًا كبيرًا في الشارع المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى عائلة السيدان، وتتميز بمقصورة رحبة تتسع لـ 5 افراد، بالاضافة إلى ارتفاع مناسب عن الارض، إلى جانب وجود باقة من التجهيزات.

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

وظهرت احدى سيارات نيسان صني موديل 2013 للبيع على الانترنت، حيث تباع تحت بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، عدا بعض المناطق الخارجية البسيطة.

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2013 التي نتحدث عنها، بإطارات وبطارية جديدة، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة.

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

وتحتوي السيارة نيسان صني موديل 2013 على نظام إيموبليزر، ووسائد هوائية بعدد 2 للسائق والمقعد الأمامي، بالاضافة إلى وجود فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب.

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

وتعتمد السيارة نيسان صني موديل 2013 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، ومن ابرز مميزات تلك النسخة تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

سعر السيارة نيسان صني موديل 2013

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2013 التي نتحدث عنها للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 350 ألف جنيه.