عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك "فبريكا" موديل 2013

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك
نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي"، بالإضافة إلى موديل ليس بالبعيد، وضمن الخيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، هي النسخة "نيسان صني" موديل 2013.

أخبار السيارات| أرخص سيارة SUV في مصر.. تويوتا كورولا أوتوماتيك بأفضل سعر.. أسعار كيا جراند سيراتو "بدون أوفر برايس"

أرخص سيارة SUV "زيرو" في مصر .. سعرها بعد التخفيض

أرخص 5 سيارات فرنسية بالسوق المصري .. اعرف الأسعار والمواصفات

أرخص عربية أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. بهذا السعر

اشتهرت السيارة نيسان صني بالاعتمادية، واستطاعت أن تحقق انتشارًا كبيرًا في الشارع المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى عائلة السيدان، وتتميز بمقصورة رحبة تتسع لـ 5 افراد، بالاضافة إلى ارتفاع مناسب عن الارض، إلى جانب وجود باقة من التجهيزات.

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

وظهرت احدى سيارات نيسان صني موديل 2013 للبيع على الانترنت، حيث تباع تحت بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، عدا بعض المناطق الخارجية البسيطة.

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2013 التي نتحدث عنها، بإطارات وبطارية جديدة، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة.

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

وتحتوي السيارة نيسان صني موديل 2013 على نظام إيموبليزر، ووسائد هوائية بعدد 2 للسائق والمقعد الأمامي، بالاضافة إلى وجود فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب.

نيسان صني موديل 2013 أوتوماتيك

وتعتمد السيارة نيسان صني موديل 2013 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، ومن ابرز مميزات تلك النسخة تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

سعر السيارة نيسان صني موديل 2013 

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2013 التي نتحدث عنها للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 350 ألف جنيه.

أوتوماتيك سيارة السيارة نيسان صني سيارات نيسان صني موديل 2013 نيسان صني موديل 2013 للبيع سعر السيارة نيسان صني موديل 2013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

موضوعات متعلقة

فرصة.. مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة في هذا الموعد

أسعار نيسان قشقاي موديل 2025 في مصر .. اعرف بكام

هيونداي توسان 2020 فبريكا للبيع بأقل سعر .. صور

تويوتا كورولا 2017 أوتوماتيك الفئة الثالثة.. بأفضل سعر للمستعمل

أرخص سيارة SUV "زيرو" في مصر .. سعرها بعد التخفيض

من غير «أوفر برايس».. أسعار كيا جراند سيراتو 2024 في مصر

أرخص 5 سيارات فرنسية بالسوق المصري .. اعرف الأسعار والمواصفات

وفر 40 ألف جنيه.. اركب سيارة رياضية 2024 كسر زيرو

ترشيحاتنا

الأزهر يرحِّب باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدوليَّة

إعلام عبري: تسلل مسيرات نحو المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان

الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي

أقل سعر عيار ذهب اليوم 13-5-2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

متحدث «الخارجية»: إسرائيل اقترفت الكثير من أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-