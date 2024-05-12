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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يطلق فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمديريات

صدى البلد

عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ فعاليات البرنامج التدريبي لصقل مهارات السادة العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بمديريات الشباب والرياضة، بحضور اللواء دكتور عصام زكريا رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة الداخلية بهيئة الرقابة الإدارية.


وأكد وزير الشباب والرياضة علي أهمية صقل مهارات مسئولي المراجعة الداخلية والحوكمة بكافة المديريات بما يصب في صالح العمل في قطاعي الشباب والرياضة، متوجهاً الشكر لكافة الحضور وتمنياته لهم بالاستفادة الكاملة من البرنامج.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية من خلال تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج بما يؤدي الى حوكمة العمل داخل قطاعي الشباب والرياضة.


فيما تحدث اللواء دكتور عصام زكريا عن دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، علاقة هيئة الرقابة الإدارية مع وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، أسلوب عمل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة ومنصة تواصل مع هيئة الرقابة الإدارية.


وتستمر فعاليات البرنامج على مدار خمسة أيام ويحاضر في هذا البرنامج عدد من السادة الخبراء من هيئة الرقابة الإدارية، وبعض الخبراء في مجال عمل المراجعة الداخلية والحوكمة.

 

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