ردود فعل عنيفة وقائمة سوداء لمشاهير هوليوود .. القصة الكاملة لثورة الأمريكان ضد ضيوف Met Gala بسبب غزة| كيف تحتفلون والأطفال تقتل!

فى حدث يعد الأول من نوعه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، شن رواد السوشيال ميديا ثورة هجومية ضد نجوم المجتمع الأمريكى الذين حضروا الحفل العالمي Met Gala للأزياء، وذلك بسبب الصمت وعدم التعليق عن حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وفى رصد لتلك الظاهرة التي تعكس التغير الكبير داخل الرأى العام الأمريكي، رصدت صحيفة NPR الأمريكية الحملات الكبرى لفيديوهات مشاهير السوشيال ميديا ضد الحفل وضيوفه، وقد لاقت تلك الفيديوهات رواجا كبيرا، وكان الغالب على التعليقات هو "كيف تحتفلون والأطفال والنساء تقتل في حرب الإبادة الجماعية بغزة".

ما هو حفل Met Gala

Met Gala، والذي يُطلق عليه رسميًا اسم أزياء معهد غالا والمعروف أيضًا باسم ميت بول، يُعد حفلًا سنويًا لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، ويمثل افتتاح معرض الأزياء السنوي لمعهد الأزياء، ويكون لكل حفل عنوان خاص به، ويضع المعرض طابع الفستان الرسمي في الليل، حيث يُتوقع من الضيوف اختيار أزياءهم لتتناسب مع موضوع المعرض، وقد تم تأسيس المعرض في عام 1948 كوسيلة لجمع الأموال لمعهد الأزياء الذي تم إنشاؤه حديثًا والاحتفال بافتتاح معرضه السنوي.

ويعتبر الحفل على نطاق واسع من بين الأحداث الاجتماعية الأبرز والأكثر تميزا في العالم، كما أنها واحدة من أكبر ليالي جمع التبرعات في مدينة نيويورك، حيث تم جمع 9 ملايين دولار أمريكي في عام 2013 وسجل 12 مليون دولار أمريكي في العام التالي، ويعد الحفل أحد أبرز مصادر التمويل للمعهد، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي المساهمات 200 مليون دولار في المجموع بعد حدث 2019 منذ تولي آنا وينتور رئاسة المعهد قبل عدة سنوات.

حملات جماعية على الـ TikTok للحديث عن غزة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد تزايدت الجهود الجماعية على TikTok ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لدفع المشاهير للتحدث علنًا عن الصراع في غزة هذا الأسبوع بعد حفل Met Gala، وقد حصل منشئو المحتوى على TikTok على ملايين المشاهدات لمقاطع الفيديو التي أنشأوها مرتبطة بعلامات التصنيف مثل #celebrityblocklist و #letthemeatcake و #blockout .

وتسرد العديد من هذه المنشورات أسماء الممثلين والموسيقيين وغيرهم من الشخصيات البارزة الذين يقول صانعو الفيديو إنهم لم يتحدثوا بعد ضد الهجمات الإسرائيلية على المنطقة - أو لم يتحدثوا علنًا بشكل كافٍ - وبالتالي يجب حظرهم، وكانت هناك حملة خاصة في الأيام الأخيرة لتسمية أولئك الذين حضروا حفل Met Gala السنوي الفخم والمليء بالنجوم الاثنين الماضى.

وقال أحد مستخدمي TikTok: "لقد أنشأت مستندًا على Google لكل المشاهير الذين حضروا حفل Met Gala، وأنا الآن أراجع وأكتب إذا كانوا صامتين، أو إذا كانوا يستخدمون منصتهم للتحدث عن الإبادة الجماعية في غزة"، ويضيف في مقطع فيديو يعرض قائمة طويلة من أسماء المشاهير على خلفية سوداء مع كلمة "SILENT" باللون الأحمر بجوار البعض، بما في ذلك Zendaya وNicki Minaj وKeith Urban و Andrew Scott: "بعض هؤلاء المشاهير لم يصمتوا تمامًا، فقد نشرت زندايا منشورًا في أكتوبر الماضي حول قصتها الداعمة لفلسطين، لكنها ظلت صامتة منذ ذلك الحين، لذا مضيت قدمًا ووضعت كلمة "صامتة".

حفل Met Gala يشعل النيران

وكانت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة صمت المشاهير تشتعل ببطء منذ أشهر، ولكن حقيقة أن حدث نيويورك، بما يتضمنه من امتيازات وثروات لا ضابط لها، قد حدث في نفس الوقت تقريبًا الذي أُجبر فيه آلاف الفلسطينيين على الفرار من رفح في أقل من 24 ساعة من سيطرة القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة العبور مع مصر، أدى إلى تأجيج الجمر المتوهج وتحويله إلى لهب كامل.

ويقول ماركوس كولينز، الأستاذ المساعد في التسويق بجامعة ميشيغان: "كان حفل Met Gala بمثابة لحظة مبالغ فيها إلى حد ما، وقد جذبت الكثير من انتباه الناس، فكانت حملة مقاطعة المشاهير موجودة، لكنها لم تكن حقًا في قمة روح العصر الاجتماعي، ولكن بعد ذلك، لديك لحظة مثل حفل Met Gala التي لم تكن مرتبطة حقًا بالصراع، ولكن كانت جميع القطع مؤثرة، فعندما كانت الهجمات في غزة تحدث في نفس اليوم، وكان هناك احتفلات فهذا يجعل الناس يتحدثون ويتحركون."

حتى المشاهير الصغار نسبيًا مثل المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي هايلي بايلي - التي لم تكن حتى ضيفة في الحدث، ولكن تم تعيينها كمضيفة قبل الحفل لمقابلة المدعوين أثناء توجههم إلى الحفلة - وقعوا في ردة الفعل العنيفة على تيك توك، ونشر العديد من منشئي المحتوى ردود فعل سلبية على مقطع فيديو نشرته بايلي عن نفسها في تلك الليلة (والذي تمت إزالته منذ ذلك الحين)، قائلين: "دعهم يأكلون الكعكة!" لقد كانت هذه إشارة، كما اعترفت لاحقاً في مقطع فيديو تعتذر فيه عن تصرفاتها، إلى الاتجاه الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي للمظهر المستوحى من ماري أنطوانيت، وسطراً من فيلم عام 2006 من بطولة كيرستن دونست، عن الملكة الفرنسية المنكوبة.

قال أحد المستخدمين على TikTok ردًا على زلة بايلي والتباهي العام بالثروة في نيويورك: "العالم ليس مسالمًا أو مستقرًا بدرجة كافية حتى يقبل الشخص العادي ويستمتع بالمشاهير الذين يتباهون بثرواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي". ليلة. "إن استعراض الفلاحين لا ينجح إلا عندما لا يشاهد الفلاحون الفلاحين الآخرين وهم يُمحون من على وجه الكوكب."

أثر حجب المشاهير على أهل غزة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الأساس المنطقي وراء الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظر المشاهير، وبالتالي التأثير سلبًا على عائدات إعلاناتهم، هو الضغط عليهم لاستخدام نفوذهم الهائل لمحاولة وقف العنف في غزة، وقال كولينز: "الأمل هو أن يؤدي ذلك إلى زيادة وضوح القضية وتغيير التوازن في دفع القوى السياسية مثل حكومة الولايات المتحدة إلى القيام بشيء ما للتخفيف من حدة العنف الذي يحدث في الشرق الأوسط".

وقد أثر الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي أحيانًا على الطرق التي يتحدث بها المشاهير عن الأحداث العالمية، على سبيل المثال، أدى رد الفعل العنيف ضد أوبرا وينفري ودواين جونسون "ذا روك" لمطالبتهما الجمهور بالتبرع لصندوق التعافي من حرائق الغابات في ماوي في الخريف الماضي إلى قيام الثنائي بوضع المزيد من مواردهما المهمة في هذا الجهد، ولكن لم يتم الكشف عن المبلغ الذي ساهموا به.

فرصة للنشر معاناة غزة وفضح إسرائيل

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه غالبًا ما تجذب الخلافات التي تشمل المشاهير الانتباه إلى منصات التواصل الاجتماعي، وقال مورس من جامعة براينت: "إن تطبيق TikTok يستفيد بالتأكيد، أليس كذلك؟ لأن هذا الاتجاه يحدث على شكله، ونحن نذكر TikTok باستمرار في جميع القصص، وهذا يجعل الناس فضوليين لرؤية الاتجاه ومعرفة ما يفعله الناس، لذلك عليك أن تذهب إلى TikTok، وعليك حقًا أن تصبح عضوًا لأنه يمكنك ذلك، ولا أرى حقًا الكثير من الأشياء دون التفاعل فعليًا مع المنصة."

وحتى لو كانت مقاطع الفيديو الكثيرة التي تمت مشاهدتها والتي تهدف إلى إلغاء المشاهير لا تساعد في إحداث تغيير لشعب غزة، فهناك على الأقل مكافأة عاطفية لأولئك الذين يقومون بالإلغاء، فتلك التحركات تنشر معاناة غزة، وتفضح جرائم إسرائيل بحقهم، ويقول كولينز من جامعة ميشيغان: "إنها توفر بعض الإحساس بالقوة، والإحساس بأنني فعلت شيئًا للتأثير على الآخرين لفعل شيء ربما قد يحدث فرقًا، لأنه في أذهان هؤلاء الناس، أفضل من عدم القيام بأي شيء".