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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 1.145 تريليون جنيه نقود متداولة بنهاية عام 2023

نقود
نقود

ارتفع إجمالي النقود المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري إلى نحو 1.145 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بعد أن كان 1.127 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تداول فئة عملة الـ 200 جنيه بنحو 732.654 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 721.534 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 709.154 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

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وقال البنك إن متوسط تداول الـ  100 جنيه التي يتم تداولها خلال ديسمبر الماضي  نحو 77.98 جنيه مقابل 77.35 جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 76.38 جنيه في أكتوبر 2023.

ووصل حجم تداول فئة عملة 50 جنيه نحو 41.21 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 41.144 مليار جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة ب40.603 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

ووصل حجم تداول عملة الـ10 جنيهات نحو 8.742 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 8.441 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ8.584 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.

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