ضبط 1.5 طن جبنة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإسكندرية





شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات مكبرة بالمنتزه شرقي الإسكندرية، وذلك وفقًا لتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.

ونفذت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد هيبة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة على نطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط أحد ثلاجات حفظ الجبن بحيازتها عدد ٧٤ صفيحة جبن ابيض منتفخة وبها صدأ وغير صالحة للاستهلاك الأدمي زنة الصفيحة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي ١٤٨٠ كجم، وعدد ١٠ قرص جبن تركي زنة القرص الواحد ١٠ كجم بإجمالي ١٠٠ كجم بها تعفن وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.