القاهرة الإخبارية: مخيم جباليا يتعرض لأحزمة نارية وقصف إسرائيلي عنيف

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن العمليات الإسرائيلية تتمركز في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، تحديدا في مخيم جباليا، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وحزمة نارية منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة، وشهد المخيم صبيحة هذا اليوم توغلا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقصف هذا المخيم.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن المخيمات الفلسطينية صغيرة من حيث المساحة والبنى التحتية وضيقة ومتلاصقة ببعضها البعض، وبالتالي أي عنف في هذا المخيم وأي قصف بهذا الحجم والقوة سيؤدي بالتأكيد لدمار هائل في المنازل والممتلكات بتلك المنطقة.

حى الزيتون

وأوضح أنه على صعيد حي الزيتون الذي يقع إلى جنوب مدينة غزة، لا يزال يتعرض هو الآخر إلى قصف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة التي تقوم بتفجير المباني والممتلكات في تلك المنطقة، وتطلق النيران والقذائف في محيط عدد من مراكز الإيواء بمنطقة حي الزيتون، ما يعرض حياة النازحين داخل هذه المدارس لخطر شديد، مؤكدا أن الأوضاع في شمال غزة ملتهبة للغاية منذ ساعات المساء.

https://www.youtube.com/watch?v=jx-R11tb4cA&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9