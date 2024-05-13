دخن الروث وأكل اللحم المتعفن.. أقذر رجل بالعالم اغتسل بعد 60 عاما ومات

"عمو حاجي" أقذر رجل في العالم، الذي رفض الاستحمام لأكثر من 65 سنة (نصف قرن) وآكل الحيوانات الميتة والمتعفنة، وخاف من استخدام الماء والصابون خوفاً من إصابته بالمرض.

ونكشف في الفيديو التالي، عن الأسباب التي جعلت "عمو حاجي" أقذر رجل في العالم يرفض الاستحمام لأكثر من نصف قرن، وكيف جعلته الصدمة العاطفية إلى إيصاله إلى تلك المرحلة، وكيف أدهش الأطباء وجعلهم في حيرة قبل وفاته.

وتوفي "عمو حاجي" "أقذر رجل في العالم" عن 94 عاماً، بعد أشهر فقط من غسله لأول مرة منذ عقود، ورفض "عمو حاجي" استخدام الماء والصابون لأكثر من نصف قرن خوفاً من إصابته بالمرض.