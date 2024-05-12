المجلس الوطني الفلسطيني يوجه رسالة مهمة إلى مصر والدول العربية

قال السفير أسامة العلي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن بالتاكيد الأمم المتحدة ليس بيدها الا أن تدعو وأن تطالب وأن تدين هذه الامة المتحدة، مضيفا أن الاساس يكون على الوسطاء حاليا لان هذه المشكلة الموجودة في غزه تدخل فيها وسطاء تحملو المسئولية وهم من تحملو المسئولية عن باقي العالم وباقي الدول وعليهم مسئولية كبيرة "الله يعينهم".

أوضح تامر، خلال برنامج "مصر جديدة" المذاع علي قناة "etc"، أن بالنسبة لموضوع تمزيق الاسرائيلي للقرار انا اتمني على دولة مصر العظيمة الاخ الاكبر والدول العربية أن يقدمو مشروع قرار للامم المتحدة باعتبار اسرائيل دولة مارقه ويوجد 20 سبب يثبت قرارهم أو يتسبب الطلب أو يدعم الطلب مزعو القرارات الخاصة بالامم المتحدة للمرة الثانية أو الثالثة يفعلوها بوقاحة وأهانة للعالم كله.



وأضاف أن التمزيع هو شتم و أهانة وتحقير هذا معني المزيع واهان وشتم وحقر العالم ودول العالم أجمع يجب عليها أن تقف الامم المتحدة تطالب باعتبار اسرائيل دولة مارقه.



