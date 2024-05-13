منتجات لا تمسها يد| شركة هيلثي عملاق عالم الأغذية والمشروبات الصحية.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا تحت عنوان "شركة هيلثي..عملاق عالم الأغذية والمشروبات الصحية".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشركة في محافظة الشرقية وهي لمواطن مصري، دخل في مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بصغار المرابين رؤس الماشية والأبقار التي لها انتاجية كبيرة".

وأشار: "الشركة بها سلالات تعتمد على الطرق العلمية في التحصينات والأعلاف وتقام على مساحة 30 فدان"، موضحا: "اليوم أصبح لها ومنتجاته تصدر لأوروبا وخاصة إيطاليا".

وقال طارق عاطر، المدير التنفيذي لشركة هيلثي، إن المصانع تقدم منتجات ألبان وجبن وعصائر، متابعا: لدينا جميع الألبان والجبن الطبيعية والزبدة والسمن البلدي، بالإضافة إلى العصائر.

واسترسل: نصدر منذ أكثر من عامين لعدة دول عربية وأوروبية.

وأوضح تامر فؤاد، مدير الجودة بشركة هيلثي، أن شركة هيلثي مصرية 100%، الألبان تقدم بأسلوب متقدم " لا يمسها يد"، متابعا: المصانع خاضعة للرقابة والتفتيش.



ولفت دكتور محمد صالح، طبيب بيطري، إلى أن مزرعة هيلثي ميلك تقام على مساحة 30 فدان.

وأشار حاتم البربري المهندس المسؤول عن الحلب، إلى أنه يتم تعقيم الألبان والأبقار على طوال المراحل، لضمان صحة وسلامة الألبان.

وشدد الدكتور أحمد السيسي مهندس تغذية، أن المصنع يعمل على تصنيع أعلاف بافضل جودة ومستوى.



ونوة أحمد سمير، المدير المالي لمجموعة هيلثي، أنه يتم استيراد الأبقار وتوزيعه على الفلاحين، نوفر للفلاح الأعلاف والرعاية البيطرية الكاملة.