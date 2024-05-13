في رفح.. مسيرة إسرائيلية تطلق النار على طواقم الدفاع المدني بغزة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، الأحد، أنه تم إطلاق النار علي طواقمها من طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تلقي استغاثة حول استهداف منزل في مخيم البرازيل بـ رفح.

وقال الدفاع المدني في غزة، عبر قناتها على تليجرام، إنها تلقت نداء استغاثة حول استهداف منزل في مخيم البرازيل بمحافظة رفح، وحين وصول طواقم الاسعاف تم اطلاق النار من خلال الطائرات المسيّرة تجاه السيارات مما شكل خطورة على تواجد الطواقم هناك.

وعلى جانب آخر، قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا، إن 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي.

وأشارت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا، إلى أن منطقة المواصي تفتقر للخدمات الأساسية للنازحين.