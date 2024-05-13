عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في رفح.. مسيرة إسرائيلية تطلق النار على طواقم الدفاع المدني بغزة

غزة
غزة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، الأحد، أنه تم إطلاق النار علي طواقمها من طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تلقي استغاثة حول استهداف منزل في مخيم البرازيل بـ رفح.

وقال الدفاع المدني في غزة، عبر قناتها على تليجرام، إنها تلقت نداء استغاثة حول استهداف منزل في مخيم البرازيل بمحافظة رفح، وحين وصول طواقم الاسعاف تم اطلاق النار من خلال الطائرات المسيّرة تجاه السيارات مما شكل خطورة على تواجد الطواقم هناك.

وعلى جانب آخر، قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا، إن 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي.

وأشارت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا، إلى أن منطقة المواصي تفتقر للخدمات الأساسية للنازحين.

"الأونروا" : 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي

CNN: الفلسطينيون ينزحون من رفح.. ويصرخون: نسير إلى المجهول

غزة رفح المديرية العامة للدفاع المدني الدفاع المدني في غزة مخيم البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

بسبب الجزيري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

موضوعات متعلقة

الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي

أستاذ علوم سياسية: أمريكا تنافق العالم بشأن موقفها من اقتحام اسرائيل رفح

السفير حسين هريدي: نتنياهو ينفذ استراتيجية في رفح الفلسطينية وصلت للمرحلة قبل النهائية

أونروا: 300 ألف فلسطينى نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصى

المخابرات الأمريكية: القائد الأعلى لحماس يحيى السنوار ليس في رفح

الولايات المتحدة تهدد بمنع مزيد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب هجوم رفح

CNN: الفلسطينيون ينزحون من رفح.. ويصرخون: نسير إلى المجهول

تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء بشأن رفح الفلسطينية.. فيديو

ترشيحاتنا

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

لا يستحق المرور أمام بوابة النادي.. إعلامي رياضي ينتقد لاعب الزمالك

جرعة بنج زيادة وقفت قلبه.. تفاصيل وفاة الإعلامى هانى عصر

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 13-5-2024

صلاة مفروضة في الليل تزيل الهم والكرب.. يغفل عنها الكثيرون

سيراتو وسبورتاج .. أسعار سيارات كيا بعد التخفيضات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جديدة

بفستان ملفت.. هنادي مهنا تستعرض جمالها

بالتاتو.. مي عز الدين تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-