بالتاتو.. مي عز الدين تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

حرصت الفنانة مى عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعة من صور جديدة .





وأثارت مي عز الدين الجدل على السوشيال ميديا بظهورها من خلال اختيارها توب هادىء و بسيط باللون الأبيض المجسم كشف عن التاتو .

وتتميز مى عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.







وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





واليكم الصور..

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