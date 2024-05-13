عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ المترو..رئيس حي شرق بالإسكندرية: رفع 67 طن قمامة بحرم السكك الحديدية

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة بحرم السكك الحديدية شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن إدارة النظافة بالحي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للنظافة الحضرية قامت اليوم برفع ٦٧,٠١٠ طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية بنطاق الحي.

وأشار حبيب إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، للشركة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول مسار السكك الحديدية، وتكليفاته لرؤساء الأحياء بمتابعة الأعمال لحظيا ، لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن ، والذي يأتي في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو . 

إنقاذ سيدة وإصابة زوجها.. الحصيلة النهائية لضحايا عقار كرموز المنهار غربي الإسكندرية

مفاجأة بعقار كرموز المنهار.. رئيس الحي: صادر له قرار هدم


وأوضح حبيب أن تلك التراكمات تم رفعها من مزلقان الرمل الميري حتى مزلقان محطة السوق بنطاق الحي ، مؤكدا على كافة الادارات المعنية بالحي بضرورة التواجد على مدار اليوم ومتابعة أعمال رفع التراكمات والتأكد من تواجد المعدات اللازمة ، وتقديم الدعم اللازم والتعاون مع مسئولي الشركة وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ ، لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات ، وشدد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة أية تراكمات مرة أخرى بطول المسار بنطاق الحي .

الاسكندرية حى شرق الإدارات المعنية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السكك الحديدية تراكمات القمامة رفع التراكمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

بسبب الجزيري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

ترشيحاتنا

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

مدحت العدل: شيكابالا شال الزمالك 20 سنة وإمام عاشور لاعب كبير

العدل عن يحيى الفخراني: بلغ أقصى ما يمكن لأي فنان من نضج

لا يستحق المرور أمام بوابة النادي.. إعلامي رياضي ينتقد لاعب الزمالك

جرعة بنج زيادة وقفت قلبه.. تفاصيل وفاة الإعلامى هانى عصر

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 13-5-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جديدة

بفستان ملفت.. هنادي مهنا تستعرض جمالها

بالتاتو.. مي عز الدين تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-