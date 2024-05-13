لتنفيذ المترو..رئيس حي شرق بالإسكندرية: رفع 67 طن قمامة بحرم السكك الحديدية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن إدارة النظافة بالحي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للنظافة الحضرية قامت اليوم برفع ٦٧,٠١٠ طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية بنطاق الحي.

وأشار حبيب إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، للشركة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول مسار السكك الحديدية، وتكليفاته لرؤساء الأحياء بمتابعة الأعمال لحظيا ، لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن ، والذي يأتي في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو .



وأوضح حبيب أن تلك التراكمات تم رفعها من مزلقان الرمل الميري حتى مزلقان محطة السوق بنطاق الحي ، مؤكدا على كافة الادارات المعنية بالحي بضرورة التواجد على مدار اليوم ومتابعة أعمال رفع التراكمات والتأكد من تواجد المعدات اللازمة ، وتقديم الدعم اللازم والتعاون مع مسئولي الشركة وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ ، لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات ، وشدد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة أية تراكمات مرة أخرى بطول المسار بنطاق الحي .