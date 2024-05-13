مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. تكريم لمساهماته في تطوير مهنة الصيدلة

عبر العالم المصري الدكتور شريف حنفي محمود عن سعادته البالغة لحصوله على جائزة "صيدلي كندا" لعام 2024 عن مجمل أعماله وتجاربه التي ساهمت بشكل مباشر في تطوير دور الصيدلي ضمن الفرق الطبية المعالجة، مؤكدا أن العلم الذي حصل عليه في مصر كان له الفضل وشكل حجر الأساس فيما وصل إليه في كندا.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال العالم المصري إنه حصل على الجائزة عن مجمل أعماله في السنوت الماضية، خاصة أن الجائزة تمنح للصيدلي على مستوى كندا عن عمله في تطوير دور الصيدلي والمساعدة على تحسين صحة الكنديين.

وأشار الدكتور شريف محمود إلى أنه بدأ عمله كصيدلي سريري في مستشفى جامعة ألبرتا في قسم المخ والأعصاب منذ 2010.

ومنذ أن انضم إلى الجامعة وهو يعمل على تطوير دور الصيدلي في قسم المخ والأعصاب وبالتالي أصبح الصيدلي عضوا أساسيا في الفريق الطبي في مستشفى جامعة ألبرتا.

وشارك العالم المصري في أبحاث كثيرة تتعلق بمرضى المخ والأعصاب خاصة مرضى نزيف المخ, بجانب أبحاثه الخاصة بعمل الأدوية التي تساعد على منع مضاعفات نزيف المخ.

وأثبتت التجارب نجاح التجربة في فعالية الأدوية على جميع المرضى خلال التجارب في الولايات المتحدة وكندا. وللدكتور شريف حنفي محمود كتابا صدر عام 2019 "تقييم حالة المريض في الصيدلة الإكلينيكية", الذي نشرته أكبر دار نشر في سويسرا, ويعتبر مرجعا هاما للصيادلة على مستوى العالم لتقييم حالة المريض في كافة الأمراض، وتبنته كبرى الجامعات الكندية والأمريكية ومصر وبعض الدول العربية, كما تم ترجمته في الصين.

إهداء إلى جميع الصيادلة المصريين

وأهدى الدكتور شريف الجائزة لجميع الصيادلة المصريين، الذين يعملون خارج مصر ليرفعوا اسم مصر عاليا, ويكونون سفراء لبلادهم.

وقدم الدكتور شريف نصيحة لصيادلة المستقبل قائلا: "إن عدم القيام بشيء ما من قبل لا يعني أنه لا يمكن القيام به. لقد واجهت تحديات لأنني كنت من بين الأوائل أو من أوائل الصيادلة الذين قاموا بالعديد من الأشياء التي لم يتم القيام بها من قبل.

ومع ذلك، مهدت هذه الجهود الطريق أمام صيادلة آخرين. لا تستسلموا أبدا".

وعلل الدكتور شريف سبب تميز الصيادلة المصريين في كندا نتيجة التعليم الصيدلي الذي تلقونه في مصر، والذي يعتبر ضمن الأعلى جودة في العالم، والأقرب لعلم ممارسة الصيدلة في كندا والولايات المتحدة.

وحصل الدكتور محمود على درجة الصيدلة والماجستير في الصيدلة السريرية من جامعة عين شمس في مصر قبل مجيئه إلى كندا عام 2005 للحصول على درجة الدكتوراه في الحرائك الدوائية من جامعة ألبرتا.

وهو من أوائل خريجي الصيدلة الدوليين الذين حصلوا على جائزة أفضل صيدلي كندي لهذا العام.

ووجه الدكتور شريف الشكر إلى أسرته وعائلته لدعمهم المستمر له، وأيضا أساتذته في جامعة عين شمس, الذي كان لهم الفضل في المستوى العلمي الذي وصل له.

كما وجه الشكر للسفير السفير المصري في أوتاوا، أحمد حافظ، الذي حرص على الإتصال به وتهنئته على نيل الجائزة المرموقة.