عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر، تحركا إذ يبحث الكثير عن سعر عيار 21 الذي يزيد التعامل عليه في سوق الصاغة، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة.

وارتفع سعر الأوقية عالميا بنحو 60 دولارا لتسجل 2,361.28 دولار بعد نحو 2300 دولار، وعليه تحرك الذهب محليا، ليقترب عيار 24 من 3600 جنيه.

الذهب يتراجع 40 جنيها في الجرام اليوم

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الإمارات .. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها اليوم السبت

آي صاغة: ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال أسبوع

عيار 18 يصل إلى 2691 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت

سعر جرام الذهب عيار 18

 أسعار الذهب عيار 18 سجلت مستوى قريب من 2700 جنيه، ورغم هذا الارتفاع يظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

اما  سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر بحثا ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فبعد أن هبط ليلامس الـ 3000 جنيه، زاد إلى نحو يتخطى 3100 جنيه ، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

الذهب 

سعر الذهب الآن 

وارتفع سعر الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من نحو 25,000 جنيها بعد 24,520 جنيه بفارق 500 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر : 3,571 جنيها للشراء و 3,549 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3,125 جنيها للشراء و 3,105 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,679 جنيهًا للشراء و 2,661 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2,083 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 25,000 جنيها للشراء و 24,840 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

قيمة مصنعية الذهب والضريبة من أهم ما يتم البحث عنه عند الشراء من محلات الصاغة، والتي يمكن حسابها بكل سهولة، والذي يبدأ من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170 جنيها.

أما سعر السبائك تكون من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيها بخلاف الضريبة

الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 أسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب الان سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

أحمد سليمان: الزمالك تكبد 19 مليون جنيه في مباراتين ونحتاج للعدالة

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

بـ10 بطولات.. ميدو يعلق على نتيجة لقاء الذهاب في نهائي الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يتراجع 40 جنيها في الجرام اليوم

آي صاغة: 45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب في مصر يوم الأحد 12-5-2024

جولد بيليون: 2.6% زيادة في أسعار الذهب العالمية خلال أسبوع

ترشيحاتنا

الخضري: كأس الكونفدرالية ينادي الزمالك.. ونهضة بركان تراجع بدنيا في الشوط الثاني

3 كلمات اوعى تدعي بيهم لأبنائك في الامتحانات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

قبل انطلاق الجلسات.. تعرف على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

هيغنيك عن الفلاجشيب وبسعر أرخص.. أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

سعر الذهب اليوم 13-5-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. جنا عمرو دياب تستعرض رشاقتها

شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

فستان جريء.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-