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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: كأس الكونفدرالية ينادي الزمالك.. ونهضة بركان تراجع بدنيا في الشوط الثاني

الزمالك
الزمالك

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن خسارة الزمالك أمام نهضة بركان بنتيجة 2-1، تقرب الفريق الأبيض من الفوز بلقب الكونفدرالية، مؤكدا أن هناك جماهير كثيرة منتمية للأهلي ظهرت بقوة عبر السوشيال ميديا وفي الشوارع تتمني تتويج الفارس الأبيض باللقب القاري، وأن يكون السوبر الإفريقي بين القطبين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك ظهر جيدا في الشوط الثاني وتفوق بدنيا، عكس فريق نهضة بركان الذي ظهر في حالة فنية سيئة ولياقة لاعبيه البدنية لم تسعفهم لتقديم أقصى جهد، والزمالك في حاجة كبيرة للتتويج باللقب القاري للغاية، ومعظم اللاعبين ليس لديهم خبرات إفريقية".

وأضاف: "الزمالك كان مهزوز في بداية اللقاء وأعطى نهضة بركان أكثر مما يستحق، ولولا الأخطاء الدفاعية في بداية اللقاء كان الفريق سيخرج بنتيجة أفضل بكثير من الخسارة 2-1، وعمر جابر لاعب مجتهد وفورمته فنية ويستحق التواجد في منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة".

وواصل: "جوميز لم يتعامل مع بداية المباراة جيدا، كان عليه وضع سيناريو مختلف، ولكن في النهاية النتيجة تخدم الزمالك، والكأس أصبح ينادي الفريق الأبيض في القاهرة، والجمهور قام بشراء التذاكر بشكل سريع فور نزولها".

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الخضري: كأس الكونفدرالية ينادي الزمالك.. ونهضة بركان تراجع بدنيا في الشوط الثاني

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