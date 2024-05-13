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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

سبه بألفاظ خارجة| تفاصيل شجار محمد الشيبي مع عامل غرفة ملابس.. وجهاز بيراميدز يتدخل

اللاعب محمد الشيبي
اللاعب محمد الشيبي

في أحداث مباراة فريق بيراميدز مع فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، كانت المواجهة محمومة ومليئة بالتوتر والتحامات بين اللاعبين على أرض الملعب. وفي إحدى اللحظات، شهد الحضور تصرفات غير لائقة من اللاعب محمد الشيبي تجاه أحد عمال غرف خلع الملابس والذي كان يقوم بواجبه بكل احترافية وتفانٍ.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن الشيبي قد توجه بسباب وألفاظ غير لائقة لعامل النظافة، مما أثار غضبه واستفزازه. ولم يكن ذلك من المفترض أن يحدث في بيئة رياضية محترمة وبين لاعب يمثل فريقًا كبيرًا.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد وقف الشيبي في ممر خلع الملابس وبدأ في إطلاق السباب والألفاظ البذيئة تجاه العامل، مما دفع الأخير إلى التعبير عن غضبه واستيائه من هذا التصرف. وكاد الأمر أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل الجهاز الفني والزملاء لفض النزاع.

تدخل هاني سعيد لحل الأزمة

بعد تصاعد الأمور، تدخل هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، على الفور لاحتواء الأزمة. قام سعيد بالاعتذار عن تصرف الشيبي والتأكيد على أنه لا يمثل أخلاقيات النادي وسلوكه غير مقبول.

تفاصيل المباراة

المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، شهدت فوز فريق بيراميدز بنتيجة هدف واحد دون رد أمام المصري البورسعيدي. وقد سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب رمضان صبحي في الدقيقة 89 من الشوط الثاني، مما جعل فريق بيراميدز يحقق الانتصار في هذه المباراة الهامة ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.
 

وتجدر الإشارة إلى أن تصرفات الشيبي جعل الجماهير تشعر باستياءًا وانتقادًا شديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي من المشجعين وايضا في وسائل الإعلام. وقد تم اتخاذ إجراءات من قبل النادي والاتحادات المعنية لمعاقبة اللاعب على تصرفه غير اللائق وتحميله المسؤولية الكاملة عن تلك الأحداث الشغبية التي شوهت صورة النادي والمباراة.
 

في الختام، يظهر أن تصرفات اللاعب محمد الشيبي أثارت جدلاً كبيراً خلال مباراة فريقه مع المصري البورسعيدي، وتم التدخل السريع لحل الأزمة من قبل إدارة النادي. يجدر بالذكر أن هذا النوع من التصرفات غير مقبولة في المجتمع الرياضي، ويجب على اللاعبين الالتزام بالأخلاقيات المهنية والتصرف بشكل لائق في جميع الأوقات.

الشيبي بيراميدز غرف خلع الملابس الأزمة رمضان صبحي

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