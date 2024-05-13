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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد القت.لى والمفقودين جراء الفيضانات وتدفق الحمم البركانية في إندونيسيا

اندونيسيا
اندونيسيا

أعلنت إدارة الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفق الحمم البركانية في جزيرة سومطرة غرب البلاد ارتفعت إلى 41 قتيلا، و17 مفقودا.

ونقلت  وكالة "فرانس برس" عن المسؤول في وكالة إدارة الكوارث،  إلهام وهاب، قوله: "الليلة الماضية سجلنا 37 حالة وفاة، لكن منذ صباح اليوم  ارتفع الرقم إلى 41 حالة وفاة ورجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين والسلطات ما زالت تتلقى بلاغات عن مفقودين".

ولم يتمكن وهاب من تحديد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، في حين انصبت جهود عناصر الإنقاذ على البحث عن المفقودين والضحايا.

وقال :"إنه تم التعرف على تسع من الضحايا الأحد، بينهم طفلان".

ووقعت المأساة السبت نحو الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (15,30 بتوقيت غرينتش) في إقليمي أغام وتاناه داتار غرب جزيرة سومطرة، حيث هطلت أمطار غزيرة طوال ساعات على المنطقة، متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

والحمم الباردة (خليط من مواد مختلفة يتشكل منها الجبل البركاني بينها رماد ورمل وصخور، قد تمتزج بسبب الأمطار، وتتدفق على طول الجبل البركاني).

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة، عبد المهاري في بيان "تضرر 84 منزلا و16 جسرا ومسجدين في إقليم تاناه داتار، إضافة إلى 20 هكتارا من حقول الأرز".

ويضم إقليم تاناه داتار 370 ألف نسمة، وغطت الطرق فيه طبقة من الوحل، وغمرت المياه الموحلة عددا من المنازل. وحولت الأمطار أحياء إلى بحر من الطين والحطام.

وأكد رئيس وكالة إدارة الكوارث في إقليم أغام بودي بيرويرا نيغارا لوكالة "فرانس برس" "تضرر عشرات المنازل والمباني العامة". ويضم إقليم أغام أكثر من 500 ألف نسمة.

وأفاد بيرويرا نيغارا بأن "نحو 90 من سكان الإقليم لجأوا إلى مدرسة".

ويشارك رجال إنقاذ محليون وأفراد من الشرطة وجنود ومتطوعون في جهود البحث.

وقالت وكالة "فرانس برس" :"إن الأمطار هطلت بغزارة مروعة، ما دفع السكان إلى البحث عن ملاجئ للطوارئ، وفتحت الحكومة المحلية مراكز لإيواء المنكوبين وللإغاثة الطارئة في مناطق عدة في الإقليمين".

وأرسلت السلطات فريقا من رجال الإنقاذ والقوارب المطاطية للبحث عن المفقودين ونقل السكان إلى المناطق التي لم تصلها المياه.

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