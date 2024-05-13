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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي: مصر بها فرص واعدة للاستثمار

صدى البلد

عقدت السفاره الماليزية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الماليزي اجتماعا مع وفد ماليزي يضم 10 شركات تعمل على مجالات مختلفة أبرزها الطاقة الجديدة و المتجددة والطاقة الكهروضوئية والكيماويات والمنتجات الكيماوية والنفط والغاز والخدمات الهندسية وصناعة السيارات  وزيت النخيل ومنتجاته.

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي أن مصر بها فرص واعدة للاستثمار خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة مؤخراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الجبلي، أن مصر وماليزيا بينهما تبادل تجاري لكن ليس علي المستوي المطلوب حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 800 مليون دولار حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية للسوق الماليزي نحو 250 مليون دولار وتبلغ قيمة الواردات من السوق الماليزي نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن مصر لابد من أن تعمل على زيادة الصادرات خاصة في الحاصلات الزراعية كالفراولة والبرتقال والبطاطس مشدداً على ضرورة التواجد في هذا السوق بشكل أكبر من الوقت الحالي.


وأوضح الجبلي، أن مصر تتجه نحو الاستثمار في أفريقيا خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن الفرص الاستثمارية في مصر خاصة بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مثل اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة واتفاقية السوق الأوربية واتفاقيه الميركوسور جميعها تساهم في جعل مصر سوق مناسب للاستثمار والصناعة.

وأشار إلى أن مشروع الطعام الحلال هو فرصة جيدة لزيادة التعاون بين البلدين في هذا المجال الذي تعدي أكثر من 2 تريليون دولار عالمياً، لما لدي ماليزيا من خبرة كبيرة ورائدة في مجال  صناعة الطعام الحلال خاصة أن مصر لديها خبرة واسعه في قطاع الصناعات الغذائية في العالم ككل تتخطي التريليون دولار سنوياً ويمكن الاستفادة من ماليزيا في تلك الصناعة.


ولفت إلى أن مصر لديها فرصة التعاون مع ماليزيا في الدخول للسوق الأفريقي ونعمل على تسهيل إجراءات التعاون في أفريقيا.

ولفت الجبلي،  إلى أن مجلس الأعمال لديهم تم تشكيلة وحتي الآن لن يتم تسميه رئيسه وهي تحدي المشاكل التي تعوق التواصل بين الجانبين.


وأشار الجبلي، إلى الجانب الماليزي لديه استثمارات كبيرة في مصر خاصة في مجال الغاز ولديهم استثمارات في مجال الطاقة أيضاً.

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