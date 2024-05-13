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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة رائعة لكل أصحاب iPhone الجديد

مفاجأة رائعة لكل
مفاجأة رائعة لكل أصحاب iPhone الجديد

تشير شائعة جديدة من مسرب Weibo الملقب بـ "Instant Digital" إلى أن هاتف iPhone 16 Pro سيوفر شاشة أكثر سطوعًا مقارنةً بهاتف iPhone 15 Pro. وفقًا للتسريب، سيكون سطوع الذروة المعتاد أو اليدوي 1200 شمعة، وهو أعلى بنسبة 20٪ مقارنة بقيمة 1000 شمعة لهاتف iPhone 15 Pro.

تزعم التسريبة أيضًا أن الهاتف سيقدم سطوع "إثارة" يبلغ 1600 شمعة. الأمر مربك بعض الشيء حيث أن كلا من iPhone 14 Pro و 15 Pro يصلان بالفعل إلى 2000 شمعة في وضع السطوع العالي (HBM). كما هو موضح في 9to5Mac، يصل iPhone 15 Pro إلى ذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة أثناء عرض محتوى HDR. إذا كان ذلك صحيحًا، فقد يشير "إثارة 1600 شمعة" إلى الحد الأقصى للسطوع أثناء عرض محتوى HDR، مما يعني أنه يظل كما هو.

يُقال إن لدى المسرب Instant Digital سجل حافل مختلط فيما يتعلق بشائعات مرتبطة بشركة Apple. يُقال إنه قدم معلومات دقيقة عدة مرات في الماضي، بما في ذلك الجدول الزمني لإطلاق هاتف iPhone 14 الأصفر العام الماضي، والزجاج الخلفي المصقول لهاتفي iPhone 15 و 15 Plus، وكون ساعة Apple Watch Series 8 مجرد تحديث بسيط، والمزيد، ودعم Spatial Video في iPhone 15 Pro، والمزيد.

بالنسبة لأولئك غير المألوفين بالموضوع، فإن الهواتف الذكية الحديثة مبرمجة للوصول إلى مستويات مختلفة من ذروة السطوع بناءً على ظروف الإضاءة المختلفة. بينما يمكن أن تكون هناك مصطلحات مختلفة، فإن المفهوم بسيط للغاية. يشير "الذروة اليدوية" أو المعتادة إلى أقصى سطوع سيصل إليه الهاتف في ظروف الإضاءة الداخلية (غير شديدة السطوع). التالي هو وضع السطوع العالي (HBM) الذي يسمح بسطوع أعلى في ظروف الإضاءة الخارجية القوية. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن بعض الهواتف الذكية الحديثة تمكن من الحصول على "ذروة سطوع محلية" عالية جدًا لمحتوى HDR. في هذه الحالة، يصل جزء صغير فقط من الشاشة إلى مستوى السطوع العالي بناءً على المحتوى.

ليس من الواضح تمامًا ما يشير إليه مصطلح "إثارة 1600" في هذه التسريبة. ومع ذلك، يظل سطوع الذروة اليدوي، الذي تم رفعه الآن، عمليًا لمعظم الوقت.

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