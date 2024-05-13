مستشار محافظ البحر الأحمر يحث على رفع الإشغالات في مجمع خدمات الدهار بالغردقة

أجرى اللواء حامد أحمد، مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المديريات والمدن، جولة تفقدية في مجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة، صباح اليوم، لمتابعة سير العمل والوقوف على أحواله. وقدم خلال الزيارة توجيهاته بضرورة رفع الإشغالات والعمل على تحسين مستوى النظافة في المجمع.

وكان في استقباله خلال الجولة، السيد حسن علي والسيد بركات القاضي، المسؤولين عن إدارة السوق، بالإضافة إلى مسؤولي المرافق والبيئة وأعضاء مجلس المدينة.

وشدد مستشار المحافظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة داخل المجمع، مع التأكيد على ضرورة رفع الإشغالات أمام جميع المحلات الموجودة فيه، وأكد على أهمية تكرار الزيارات لضمان التزام المحلات بالإجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع خدمات الدهار الجديد يمتد على مساحة تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع، وتم بناؤه على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 148 محلًا بمساحات مختلفة تشمل مخابز وحلويات ومحلات للأدوات المنزلية ومقاهي، بالإضافة إلى ثلاجتين، بينما تضم المرحلة الثانية باكيات للبيع بالجملة، والتي تم فيها نقل سوق الخضار القديم إليها.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة ومرتبة للزوار والسكان على حد سواء.