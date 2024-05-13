عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار محافظ البحر الأحمر يحث على رفع الإشغالات في مجمع خدمات الدهار بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أجرى اللواء حامد أحمد، مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المديريات والمدن، جولة تفقدية في مجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة، صباح اليوم، لمتابعة سير العمل والوقوف على أحواله. وقدم خلال الزيارة توجيهاته بضرورة رفع الإشغالات والعمل على تحسين مستوى النظافة في المجمع.

 

وكان في استقباله خلال الجولة، السيد حسن علي والسيد بركات القاضي، المسؤولين عن إدارة السوق، بالإضافة إلى مسؤولي المرافق والبيئة وأعضاء مجلس المدينة.

 

وشدد مستشار المحافظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة داخل المجمع، مع التأكيد على ضرورة رفع الإشغالات أمام جميع المحلات الموجودة فيه، وأكد على أهمية تكرار الزيارات لضمان التزام المحلات بالإجراءات اللازمة.

 

تجدر الإشارة إلى أن مجمع خدمات الدهار الجديد يمتد على مساحة تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع، وتم بناؤه على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 148 محلًا بمساحات مختلفة تشمل مخابز وحلويات ومحلات للأدوات المنزلية ومقاهي، بالإضافة إلى ثلاجتين، بينما تضم المرحلة الثانية باكيات للبيع بالجملة، والتي تم فيها نقل سوق الخضار القديم إليها.

 

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة ومرتبة للزوار والسكان على حد سواء.

البحر الأحمر الغردقة سفاجا محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

مش في يوليو| قرار عاجل من الكاف بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية

موضوعات متعلقة

بنص مليار جنيه.. تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة تهريب 2 مليون قرص مخدر

مصر تستعد للاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة: تواجد استثنائي وجهود حماية مكثفة

ظهور ضبع مرقط نادر في محمية جبل علبة يثير القلق بين خبراء البيئة|صور

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط 3 محاولات لتهريب الحشيش

مطار مرسى علم الدولي يتوقع استقبال 29 ألف سائح في أسبوع

سفاجا تتصدر قائمة الوجهات الصحية في مصر

خطة استثمارية لتعزيز شبكة الكهرباء في مدن البحر الأحمر

ضبط راكب فرنسي بكمية من مخدر الحشيش في مطار الغردقة

ترشيحاتنا

مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالأوتوستراد| صور

أبو العينين : صفقة رأس الحكمة رسالة للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي وعبدالقادر في مباراة الأهلي والترجي

الباكي والغيور.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد إرميا النبي

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-