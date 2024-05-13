النائبة غادة عجمي: المصريون فى الخارج هم القوى الناعمة

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن رقعة التواصل مع المصريين بالخارج تتسع عن طريق المجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المؤتمرات التي تقوم بها وزارة الهجرة سنويا.

وأضافت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك تواصل يومي وأسبوعي وشهري مع المصريين بالخارج عن طريق الهاتف، موضحة: “أنا من الأشخاص التي أكون متعمدة بالتواجد معهم فى الجروبات سواء فى الداخل أو الخارج ليكون هناك حوار”.

وتابعت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، أن المصريين فى الخارج هم القوى الناعمة وهم أول دخل للعملة الصعبة لمصر، لافتة إلى أنه لم ولن يقصر، وبالتالي عملية التحويلات تكون واجب وطني، والمصري بالخارج حنينه وعاطفته لبلده.