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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماية يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 قام اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، بزيارة تفقدية صباح اليوم للمراكز التكنولوجية في الأحياء للتأكد من سير العمل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في إطار جهودها المستمرة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتحقيق الانضباط العمراني.

وكان في استقباله خلال الزيارة اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب، واللواء محمد سليم، رئيس حي شمال، حيث قام بالاطلاع على عملية تلقي طلبات التصالح واستمع إلى شكاوى المواطنين.

وأمر حماية بضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم ملفات التصالح، وتقديم كافة السبل لتيسير وتبسيط الإجراءات حتى الانتهاء منها.

وأكد على حسن التعامل مع المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير شباك مخصص لهم لإنهاء معاملاتهم بسرعة ودقة، بهدف تقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات الجميع بشكل فعال.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص السلطات المحلية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمرانية متوازنة ومريحة للجميع.

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