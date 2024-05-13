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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من هم طائفة البهرة ولماذا يعشقون آل البيت؟.. فيديوجراف

صدى البلد

بعد الانتهاء من تجديد وترميم مسجد السيدة زينب، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه بمشاركة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.


 

تكرر ظهور رئيس طائفة البهرة وأبرز الشخصيات بها في العديد من المناسبات المماثلة على الأراضي المصرية الكثير من التساؤلات حول ماهيتهم وسبب إنفاقهم مبالغ طائلة على ترميم المساجد المصرية.


 

البهرة طائفة شيعية إسماعيلية مقرها الهند وتؤمن بالإمام أبو القاسم المستعلي بالله الفاطمي، لكنهم تركوا السياسة وعملوا في مجال تجارة الورق والمنتجات الغذائية والرخام. خاصة خط التجارة الذي يربط بين الهند واليمن. 

 

حكم أنصار المستعلي مصر أثناء حقبة الدولة الفاطمية إلى أن هزمهم صلاح الدين الأيوبي طاويًا صفحة هذه الحقبة من كتاب التاريخ المصري، وانتشر انصار المستعلي بعدها حول العالم.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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