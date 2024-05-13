بالفيديو كونفرانس.. السيسي يفتتح المرحلة الأولى من موسم جني الحصاد بمشروع مستقبل مصر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، المرحلة الأولى من موسم جني الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر، أنه ننفذ مشروع 12 ألف فدان في محافظة من الأشد احتياجا بين الفيوم وبني سويف، مشيرا إلى أن حجم العمالة في هذا المشروع كثيف وسينتهي خلال 30 يوما من الآن.



وقال بهاء الغنام، خلال كلمته التي ألقاها، في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: إنه نعمل على التنوع الجغرافي، مؤكدا أن هذا التنوع له فوائد اقتصادية سواء في تبكير الإنتاج، وزيادة الانتاجية.