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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مهم من إدارة الزمالك قبل مباراة العودة أمام نهضة بركان

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن حالة الحزن التي تسيطر على مجلس الإدارة بسبب نتيجة مباراة الذهاب أمام نهضة بركان في المغرب. ومع ذلك، أضاف المندوه أن هدف التونسي سيف الدين الجزيري جلب بعض الطمأنينة.

مكافآت خاصة لحصد بطولة الكونفدرالية 

في تصريحات لإذاعة “أون سبورت أف أم”، أكد المندوه أن اللاعبين يدركون وجود مكافآت خاصة في حال تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية، متجاوزين بذلك المكافآت الرسمية المحددة للفريق.

وأوضح أمين صندوق الزمالك أنهم لم يجتمعوا مع المدير الفني جوزيه جوميز لمناقشة الأداء في مباراة نهضة بركان، ولكنهم ينتظرون بفارغ الصبر مباراة العودة في ستاد القاهرة الدولي، حيث يأملون في حشد جماهيري قوي لدعم الفريق.

جوميز ومباراة العودة

وأضاف المندوه أن بعثة الزمالك لا تزال في المغرب، حيث بدأ جوميز الاستعدادات لمباراة العودة يوم الأحد المقبل.

بالنظر إلى نتيجة الذهاب، فإن الزمالك يحتاج للفوز في مباراة العودة بأي نتيجة ليتوج بلقب كأس الكونفدرالية.

الزمالك نادي الزمالك حسام المندوه نهضة بركان الكونفدرالية

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